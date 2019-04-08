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AK Parti listesinden meclise seçilenler MHP’ye dönecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

İzmir’de AK Parti’nin listelerinden meclis üyesi seçilen MHP’liler istifa ederek partisine dönecek.Cumhur İttifakı kapsamında İzmir’de 25 ilçede aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleyen MHP’de, AK Parti’nin listelerinden meclis üyesi seçilen isimlerin istifa ederek partisine döneceği belirtildi.İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuyu değerlendiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Cumhur İttifakı devam edecek fakat AK Parti’nin listelerinden seçilen meclis üyesi arkadaşlarımız istifa ederek partisine geri dönecek” ifadelerini kullandı.MHP, İzmir genelinde toplam 58 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti’nin meclis listesine yazılan MHP’li isimlerden toplam 43 kişi meclis üyesi seçilmişti.Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapan İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu imzasıyla CHP’nin listelerindeki İYİ Parti’lilerin istifa edip partilerine dönmesi için genelge gönderilmişti.

AK Parti listesinden meclise seçilenler MHP’ye dönecek

İzmir’de AK Parti’nin listelerinden meclis üyesi seçilen MHP’liler istifa ederek partisine dönecek.
Cumhur İttifakı kapsamında İzmir’de 25 ilçede aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleyen MHP’de, AK Parti’nin listelerinden meclis üyesi seçilen isimlerin istifa ederek partisine döneceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuyu değerlendiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Cumhur İttifakı devam edecek fakat AK Parti’nin listelerinden seçilen meclis üyesi arkadaşlarımız istifa ederek partisine geri dönecek” ifadelerini kullandı.
MHP, İzmir genelinde toplam 58 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti’nin meclis listesine yazılan MHP’li isimlerden toplam 43 kişi meclis üyesi seçilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapan İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu imzasıyla CHP’nin listelerindeki İYİ Parti’lilerin istifa edip partilerine dönmesi için genelge gönderilmişti.

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