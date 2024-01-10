AK Parti Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayına destek verecekti! O iki isim dahil 55 aday belli oldu

Türkiye iyiden iyiye yerel seçim havasına girdi! AK Parti'nin ardından Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP de adaylarını açıkladı. 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayları olmak üzere 55 isim açıklandı.
MHP, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün'ü Mersin'de ise Serdar Soydan'ı aday gösterdi.
ANKARA ETİMESGUT: ENVER DEMİREL
ANKARA GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK
ANKARA KALECİK: ERDAL DAL
ANKARA POLATLI: LEVENT ÇAĞLANCI
İSTANBUL BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER
İSTANBUL SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ
İstanbul'un Silivri ilçesinde de mevcut başkan Volkan Yılmaz yeniden aday gösterilirken, 2019 yerel seçiminde Beşiktaş'tan aday olan Avukat Serkan Toper yine aday gösterildi.
Amasya Belediye Başkan Adayı: Bayram Çelik
Bartın Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Bayburt Belediye Başkan Adayı: Hükmü Pekmezci
Çankırı Belediye Başkan Adayı: İsmail Hakkı Esen
Erzincan Belediye Başkan Adayı: Bekir Aksun
Karabük Belediye Başkan Adayı: Rafet Vergili
Karaman Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı
Kastamonu Belediye Başkan Adayı: Yüksel Aydın
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Alim Işık
Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Adnan Doğu
Niğde Belediye Başkan Adayı: Hamdi Doğan
Osmaniye Belediye Başkan Adayı: İbrahim Çenet