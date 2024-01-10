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  4. AK Parti Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayına destek verecekti! O iki isim dahil 55 aday belli oldu

AK Parti Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayına destek verecekti! O iki isim dahil 55 aday belli oldu

10.01.2024 16:57 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi, ikisi büyükşehir olmak üzere toplamda 55 adayının ismini açıkladı! AK Parti, Manisa ve Mersin'de aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek. MHP'nin Manisa büyükşehir belediyesi için adayı mevcut başkan Cengiz Ergün olurken Mersin adayı ise Serdar Soydan oldu.

AK Parti Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayına destek verecekti! O iki isim dahil 55 aday belli oldu

Türkiye iyiden iyiye yerel seçim havasına girdi! AK Parti'nin ardından Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP de adaylarını açıkladı. 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayları olmak üzere 55 isim açıklandı.

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MHP, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün'ü Mersin'de ise Serdar Soydan'ı aday gösterdi.

ANKARA ETİMESGUT: ENVER DEMİREL
ANKARA GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK
ANKARA KALECİK: ERDAL DAL
ANKARA POLATLI: LEVENT ÇAĞLANCI
İSTANBUL BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER
İSTANBUL SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ

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SİLİVRİ VE BEŞİKTAŞ'TA AYNI ADAYLARLA DEVAM

İstanbul'un Silivri ilçesinde de mevcut başkan Volkan Yılmaz yeniden aday gösterilirken, 2019 yerel seçiminde Beşiktaş'tan aday olan Avukat Serkan Toper yine aday gösterildi.

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Amasya Belediye Başkan Adayı: Bayram Çelik

Bartın Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt Belediye Başkan Adayı: Hükmü Pekmezci

Çankırı Belediye Başkan Adayı: İsmail Hakkı Esen

Erzincan Belediye Başkan Adayı: Bekir Aksun

Karabük Belediye Başkan Adayı: Rafet Vergili

Karaman Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı

Kastamonu Belediye Başkan Adayı: Yüksel Aydın

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Alim Işık

Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Adnan Doğu

Niğde Belediye Başkan Adayı: Hamdi Doğan

Osmaniye Belediye Başkan Adayı: İbrahim Çenet

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Yerel seçim MHP
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