AK Parti Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayına destek verecekti! O iki isim dahil 55 aday belli oldu

Türkiye iyiden iyiye yerel seçim havasına girdi! AK Parti'nin ardından Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP de adaylarını açıkladı. 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayları olmak üzere 55 isim açıklandı.

MHP, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün'ü Mersin'de ise Serdar Soydan'ı aday gösterdi.

ANKARA ETİMESGUT: ENVER DEMİREL

ANKARA GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK

ANKARA KALECİK: ERDAL DAL

ANKARA POLATLI: LEVENT ÇAĞLANCI

İSTANBUL BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER

İSTANBUL SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ

SİLİVRİ VE BEŞİKTAŞ'TA AYNI ADAYLARLA DEVAM

İstanbul'un Silivri ilçesinde de mevcut başkan Volkan Yılmaz yeniden aday gösterilirken, 2019 yerel seçiminde Beşiktaş'tan aday olan Avukat Serkan Toper yine aday gösterildi.

Amasya Belediye Başkan Adayı: Bayram Çelik

Bartın Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt Belediye Başkan Adayı: Hükmü Pekmezci

Çankırı Belediye Başkan Adayı: İsmail Hakkı Esen

Erzincan Belediye Başkan Adayı: Bekir Aksun

Karabük Belediye Başkan Adayı: Rafet Vergili

Karaman Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı

Kastamonu Belediye Başkan Adayı: Yüksel Aydın

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Alim Işık

Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Adnan Doğu

Niğde Belediye Başkan Adayı: Hamdi Doğan

Osmaniye Belediye Başkan Adayı: İbrahim Çenet







