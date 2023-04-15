AK Parti milletvekili adayı İhsan Koca'ya böyle tepki gösterdi! 'Burası babanın koltuğu değil'

Türkiye adım adım seçimlere giderken partiler, milletvekili aday listelerini YSK'ya vermişti. Partilerden sürpriz isimler aday olurken AK Parti'den milletvekili adayı olan eski Malatya AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, dün bir vatandaş tarafından protesto edildi.

ERDOĞAN'IN MİTİNGİ ÖNCESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'daki deprem konutları temel atma töreni öncesi alanda bulunan bir vatandaş polis bariyerlerinin ilerisinde bulunan, AK Parti'den milletvekili adayı olan eski Malatya AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya tepki gösterdi.

"BABANIN KOLTUĞU DEĞİL"

Vatandaş, Koca’ya, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter" dedi. Koca'ya tepki gösteren vatandaş, çevredekiler tarafından sakinleştirilerek miting alanından uzaklaştırıldı.

