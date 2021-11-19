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AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

19.11.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Milletvekili İmran Kılıç (67), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'ın cenazesi TBMM'de düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Havaalanından alınan Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Abdülhamid Han Camii'ne getirildi.

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Burada düzenlenen törene İmran Kılıç'ın ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile çok sayıda kişi katıldı.

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TORUNU YUSUF TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

Törende torunu 7 yaşındaki Yusuf İslamoğlu, dedesi İmran Kılıç'ın Türk bayağına sarılı tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.

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İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan İmran Kılıç'ın cenazesi, daha sonra cenaze aracına konuldu. İmran Kılıç'ın cenazesi, Cüceli Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybettiKahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

1957 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokul,ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul’da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurt dışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

Evli ve üç çocuk babası olup Arapça bilen Kılıç, AK Parti 27. dönem Kahramanmaraş 4. sıra milletvekilliğine seçilmiştir.

DHA

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