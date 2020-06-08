AK Parti MKYK başladı

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 14.15'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. İç ve dış politika ile ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki son durum da masada olacak.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 5 Mİ OLACAK?



Toplantıda seçim barajı ile ilgili tartışmalarının yer aldığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'n da ele alınması bekleniyor.CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, seçim barajı tartışmalarıyla ilgili şunları ifade etti:

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili AK Parti'de komisyon oluşturuldu. İlk toplantılarını geçen hafta yaptılar. Usul toplantısıydı. Seçim barajı, vekil transferi, parti gruplarının oluşturulması gibi kapsamlı bir çalışma yapılacak. Sahanın da nabzını tutacaklar. Resmi olarak komisyon bugün toplanıyor.

SEÇİM BARAJI İTTİFAKLARDA KAÇ OLACAK?



Baraj ittifaklarla anlamını yitirdiği için barajın kaldırılmasına sıcak bakılıyor. Dar bölgede baraj sıfır oluyor, daraltılmış olursa yüzde 3 gibi planlanıyor.