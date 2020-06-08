AK Parti MKYK başladı

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 14.15'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. İç ve dış politika ile ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki son durum da masada olacak.
SEÇİM BARAJI YÜZDE 5 Mİ OLACAK?
Toplantıda seçim barajı ile ilgili tartışmalarının yer aldığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'n da ele alınması bekleniyor.CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, seçim barajı tartışmalarıyla ilgili şunları ifade etti:
Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili AK Parti'de komisyon oluşturuldu. İlk toplantılarını geçen hafta yaptılar. Usul toplantısıydı. Seçim barajı, vekil transferi, parti gruplarının oluşturulması gibi kapsamlı bir çalışma yapılacak. Sahanın da nabzını tutacaklar. Resmi olarak komisyon bugün toplanıyor.
SEÇİM BARAJI İTTİFAKLARDA KAÇ OLACAK?
Baraj ittifaklarla anlamını yitirdiği için barajın kaldırılmasına sıcak bakılıyor. Dar bölgede baraj sıfır oluyor, daraltılmış olursa yüzde 3 gibi planlanıyor.
ERDOĞAN'IN 2013 YILINDAKİ ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'ken 30 Eylül 2013 yılında demokratikleşme paketi açıklamıştı. Ve orada seçim sistemi için 3 öneride bulunmuştu. Sıfır baraj dar bölge, yüzde 5 baraj daraltılmış bölge ve yüzde 10 barajlı seçim sisteminin devamı. O zamanlar bu çok tartışılamadı. Çünkü 7 Haziran'da genel seçim vardı. Hatta AK Parti 2014 Mayıs'ında genel seçimden önce 'Acaba dar bölge üzerinden yeni bir sistem şekillenir mi?' diye kendi içinde çalıştı ama seçime çok az kaldığı için riske atmamak adına bir girişimde bulunmadı. Şimdi bu çalışmalar raftan iniyor. O taslaklar üzerinden de bakılacak. Yeni sisteme uygun seçim sistemi ve siyasi partiler kanunu hazırlığına o taslaklar ışık tutacak gibi görünüyor.
Şu an parti yetkililerine sorduğum zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinde hangisi öne çıkıyor dediğimizde "Daraltılmış bölgenin şansı biraz daha fazla" yorumları alıyoruz. Baraj daha önce Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi yüzde 5 mi olacak yoksa yüzde 3'e kadar inebilecek mi bunu yapılacak çalışma ve sahadan gelen veriler belirleyecek.