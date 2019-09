AK Parti MKYK Toplantısı

Birtakım kişilerin ikide bir Türkiye'nin her türlü siyasi egemenliği bakımından aldığı özgür karar karşısında Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulaması gibi basiretsizliğin de zaman zaman gündeme geldiğini görüyoruz."

Dolayısıyla, Türkiye'nin herhangi bir şekilde NATO ile ilgili üyeliğini tartışmaya açmak, Türkiye'nin uluslararası güvenliğe katkısını eleştirmeye çalışmak, aslında uluslararası barış konusunda kapsamlı ve tutarlı yaklaşıma sahip olmamak demektir. Türkiye, bölgesinde güvenliğin ve barışın, halkların refahının kilit unsuru olduğu gibi her türlü müttefikinin de sözünü güvenebileceği, beraber yürüyebileceği uluslararası sistem içerisinde de aynı barış, güvenlik ve refah misyonlarına en güçlü katkıyı veren ülkedir."

İsrail halkının, ortaya çıkan seçim sonuçlarına göre, radikal yaklaşıma prim vermediğini gösterdiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, "Şu andaki tablo budur. Filistin-İsrail sorunun adil bir zeminde çözülmesini her zaman destekliyoruz. İki devletli çözüm perspektifinden hiç kimse ayrılmamalıdır. İki devleti çözüm perspektifinin alternatifi yoktur. İşgal, bir çözüm politikası değildir. İşgal, Batı Şeria'nın ya da Ürdün Vadisi'nin işgali gibi yaklaşımlar, herkesin güvenliğini tehlikeye atacak, bütün barış süreçlerini sabote edecek bir yaklaşımdır. Dünyanın iki devletli çözümün altını çizerek, daha güçlü bir mesaj vermesi gerekmektedir." diye konuştu.

Çelik, yeni hükümet kurulduktan sonra saldırgan politikalardan vazgeçilmesini umduklarını dile getirerek, çok taraflı bir siyasi sürecin başlatılmasının tam zamanı olduğunu bildirdi.

- "Bölgede daha çok istikrarsızlık yaratacak adımlardan kaçınılmalı"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Suudi Arabistan'da petrol tesisine yapılan saldırının yeni bir krizi tetiklediğini de söyledi. Bunun arkasından Suudi Arabistan, Yemen ve İran'ın dahil olduğu bir tartışmanın yapıldığını belirten Çelik, "Buna çeşitli odaklar dahil oluyorlar. Biz, bu saldırın arkasında kim olduğunu, kimin yaptığını bilemeyiz. Ama sonuçta iki ayrı tesise yapılan bu saldırıyı doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. Bölgede daha çok istikrarsızlık yaratacak adımlardan kaçınılması gerekir." ifadelerini kullandı.

İran Nükleer Anlaşması'nın ABD tarafından askıya alınmasından sonra karşılıklı olarak gerginliğin çok büyüdüğünü vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Kimsenin peşinen suçlanmaması gerektiği gibi arkasında kimin olduğuna dair net kanıtlar olduğunda da buna karşı net bir tavır alınması gerekir. Orta Doğu'da atılan her adımın birtakım artçı tepkileri, etkileri olduğunu görüyoruz. Her kriz, kriz geçtikten sonra durmuyor, yeni krizlere eklenerek yeni sonuçlar doğuruyor ve yeni fay hatlarını tetikliyor. Yemen krizi benzer krizdir ve hala etkileri sürmektedir. Bunun derinleşmemesi için Türkiye elinden gelen çabayı gösteriyor. Bütün Ortadoğu'da özellikle Körfez'deki barış ve istikrara zarar verecek her türlü eylemden, kışkırtıcı davranıştan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Çünkü, Körfez meselesi, Ortadoğu'nun istiklali için ön koşuldur."

