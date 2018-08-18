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AK Parti MYK'da devir teslim töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 21:47 | Son Güncelleme

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, görevi Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'den teslim aldı

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, görevi Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'den devraldı.

Parti Genel Merkezinde Dış İlişkiler Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı.

Dış İlişkiler Başkanlığı görevini devreden Eker, Cevdet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. Eker ve Yılmaz devir teslim töreninde birbirlerine çiçek verdi.

Önceki MYK'de Ekonomi İşleri Başkanlığından sorumlu olan Yılmaz, yeni MYK'de Dış İlişkiler Başkanlığı görevine getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Cevdet Yılmaz Dış İlişkiler Başkanlığı

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