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AK Parti'nin Ağrı adayında 'Deniz Baykal' sürprizi! Eski CHP'li Savcı Sayan'ın ismi duyuruldu

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

AK Parti'de yerel seçim için 14 ilin daha belediye başkan adayları belli olurken, Ağrı adayı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı adayı olarak CHP'de bir dönem Deniz Baykal'a en yakın isimlerden biri olan Savcı Sayan ismini duyurdu.

AK Parti'nin Ağrı adayında 'Deniz Baykal' sürprizi! Eski CHP'li Savcı Sayan'ın ismi duyuruldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim için partisinin 14 ildeki belediye başkan adayını daha açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında AK Parti’nin Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurdu.

DENİZ BAYKAL'IN EN YAKININDAYDI, ADAY GÖSTERİLDİ

Açıklanan isimler arasında Ağrı adayı ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olarak, CHP'de Genel Başkanlık yaptığı dönemde Deniz Baykal'ın en yakınındaki isim olarak bilinen, vir dönem CHP MYK eski üyeliği de yapan Savcı Sayan ismini duyurdu.

CHP içerisinden siyasete başlayan Savcı Sayan 1996-2000 yılları arasında CHP İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirmiş, 12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde pay sahibi olmuş, daha sonra da Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulunmuştur.

Daha sonra partiden ayrılan Sayan, 2015 yılında seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olmuştur.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

savcı sayan kimdir

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelmiştir. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, Liseyi ise yine doğuğp büyüdüğü Ağrı Tutak'ta okumuştur. Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi'nde tamamlayan Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yapmıştır. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirmiştir. 12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde pay sahibi olan Sayan, Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulunmuştur. Yazarlık deneyimi de bulunan Savcı Sayan'ın, bazı makaleleri dergi ve gazetelerde değerlendirilmiştir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir.Savcı Sayan, 2015 yılında seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adaylığını, "Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti'den aday adayı oldum." sözleriyle duyurmuştur.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Adam AKP'yi yaladı yuttu ve en sonunda bir yerden aday oldu,helal olsun,AKP'de kendine yakışanı yapmış ve yalattiklarindan birini aday yapmış.
buraya yazıyorum ağrıda havasını alır .
ZAMANINDA ERDOĞAN I KURTARAN VE SİYASETE SOKAN İSİM BAYKAL DI.ERDOĞAN BAYKAL BU ÜLKENİN GİZLİ ORTAKLARIDIR.
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