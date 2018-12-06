AK Parti'nin Ağrı adayında 'Deniz Baykal' sürprizi! Eski CHP'li Savcı Sayan'ın ismi duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olarak, CHP'de Genel Başkanlık yaptığı dönemde Deniz Baykal'ın en yakınındaki isim olarak bilinen, vir dönem CHP MYK eski üyeliği de yapan Savcı Sayan ismini duyurdu.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelmiştir. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, Liseyi ise yine doğuğp büyüdüğü Ağrı Tutak'ta okumuştur. Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi'nde tamamlayan Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yapmıştır. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirmiştir. 12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde pay sahibi olan Sayan, Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulunmuştur. Yazarlık deneyimi de bulunan Savcı Sayan'ın, bazı makaleleri dergi ve gazetelerde değerlendirilmiştir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir.Savcı Sayan, 2015 yılında seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adaylığını, "Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti'den aday adayı oldum." sözleriyle duyurmuştur.

