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AK Parti’nin Düzce’deki başarısı sosyal medyada gündem oldu! İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Türkiye genelinde ikinciyiz!

02.04.2024 16:33
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Türkiye, yerel seçim maratonunu da geride bıraktı. Ülke genelinde büyük sürprizler yaşanırken 2002'den beri AK Parti ilk defa seçimleri 2. parti olarak noktaladı. CHP, ilk kez AK Parti'yi geride bırakarak 1. parti oldu. Marmara ile Karadeniz'in kesişim noktası Düzce'deki seçim sonuçları ise dikkat çekiciydi. Düzce’deki başarının mimarlarından AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, sonuçları değerlendirdi.

AK Parti’nin Düzce’deki başarısı sosyal medyada gündem oldu! İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Türkiye genelinde ikinciyiz!

Edirne hattından başlayarak sahil şeridindeki Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla'yı kazanan CHP, Kütahya, Eskişehir, Denizli, Burdur, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Afyon ve Bolu gibi illeri de alma başarısı gösterdi. Türkiye haritasına bakıldığında Konya ve Kayseri bölgesine kadar kırmızı olmayan 3 şehir var.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce seçim sonuçlarında AK Parti'nin birinci olduğu iller arasında yer aldı. Sakarya ve Kocaeli'nin yanı sıra Düzce'de ilçeler bazında da AK Partili başarılı bir seçim geçirdi.

%2'lik oyla kaybedilen Akçakoca hariç AK Parti, Çilimli, Gümüşova, Merkez, Yığılca ilçelerini kazandı. Cumayeri, Gölyaka ve Kaynaşlı ise MHP'ye gitti.

AK PARTİ, DÜZCE’DE OYLARINI KORUDU

Türkiye genelinde AK Parti'nin oylarındaki erime göz önüne alındığında Düzce'de oyların büyük çoğunluğu korundu. Düzce'de AK Parti, %40.2 oranında oy aldı. Geçtiğimiz seçime MHP ile ittifak yaparak giren AK Parti, bu seçimde MHP ile ittifak yapmadı.

MHP ÇOK SERT DÜŞTÜ

Düzce'de MHP'nin oylarında ise çok ciddi bir düşüş söz konusu! 2019'daki yerel seçimlerde %21.8 oy alarak Düzce'nin en iddialı ikinci partisi olan MHP, bu seçimde dramatik bir düşüş yaşayarak %4.1'de kaldı.

AK Parti'nin en çok oy aldığı ilk 5 şehir Rize, Trabzon, Erzurum, Konya ve Malatya olurken Düzce de %40 oranıyla bu şehirlerin arkasında yer aldı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

HASAN ŞENGÜLOĞLU: DÜZCE 22 İL ARASINDA 2. OLDU!

‘Öncelikle demokrasi mücadelesi şeklinde geçen bu yarışta başta vatandaşlarımıza sonra tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ederim. AK Parti olarak Düzce’de başarılı bir seçim geçirdik. Türkiye genelinde ittifaksız girilen 22 il arasında en yüksek ikinci oyu aldığımız yer de Düzce oldu.

İlçelerde de başarılı grafiğimizi sürdürdük. Akçakoca ilçesini çok az bir farkla kaybettik. Çilimli, Merkez, Gümüşova ve Yığılca gibi önemli ilçelerde zafer elde ettik. Sonuçların tüm Düzce adına hayırlı olmasını temenni ederim.'


Yerel Seçim 2024


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