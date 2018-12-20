HABER

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 19:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı için istifa edeceğine ilişkin haberlerle ilgili, “Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Yalan yanlış haberler itibar etmeye gerek yok. Kehanette bulunanların sayısı arttı, hatta fal baktıranlar var” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyetle Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda Binali Yıldırım, mağdurların sorunlarını dinledi. Toplantının ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"NE KADAR VERECEĞİMİZ BİZ İSTANBULLULARLA PAYLAŞACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı için istifa edeceğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımıza, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Yalan yanlış haberler itibar etmeye gerek yok. Kehanette bulunanların sayısı arttı, hatta fal baktıranlar var. Biz milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin hayatını kolaylaştırmak için sarf ettik. Bundan sonra da aynı şekilde rabbim bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmetleri beraber yaparız” dedi.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Erdoğan: Amerika'nın İran'a yaptırım kararı, bölge güvenliğini tehlikeye atıyor (2)Erdoğan: Amerika'nın İran'a yaptırım kararı, bölge güvenliğini tehlikeye atıyor (2)
Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

Binali Yıldırım'ın istifa edeceği tarih belli oldu

Binali Yıldırım'ın istifa edeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında açıklamalar

Erdoğan'dan ortak basın toplantısında açıklamalar

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Özkan, CHP'lilere 'Oooo' dedirtti!

Melih Gökçek'in yeni imajı: Artık beni böyle göreceksiniz

Melih Gökçek'in yeni imajı: Artık beni böyle göreceksiniz

Abdullah Gül'ün eski danışmanına hapis cezası ve tahliye

Abdullah Gül'ün eski danışmanına hapis cezası ve tahliye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.