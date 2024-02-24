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AK Parti'nin İstanbul'daki büyük mitingi için tarih verildi

24.02.2024 09:51
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında AK Parti'nin seçimler öncesinde İstanbul'da düzenleyeceği büyük mitingin tarihini duyurdu. Kabaktepe seçimlerden önceki son pazarı işaret etti.

AK Parti'nin İstanbul'daki büyük mitingi için tarih verildi

Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu Arka Plan programında yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için tarih verdi.

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Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için şöyle konuştu:

"31 Mart pazar öncesi pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor."

TARİH 24 MART

Osman Kabaktepe'nin açıklamasına göre mitingin seçimden bir hafta önceki pazar günü, 24 Mart'ta yapılması planlanıyor.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul ak parti
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