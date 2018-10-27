AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kimler olacak? İşte anketten çıkan isim

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partilerin İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde çıkaracakları adaylar en çok merak edilenler arasında. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü 'Salı sallanır' başlıklı yazısında AK Parti'nin İstanbul adaylığıyla ilgili olarak dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

"ÜST DÜZEY BİR KAYNAĞIM DEDİ"



Edindiği bilgilere göre, İstanbul için ilk sırada TBMM Başkanı, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın isminin öne çıktığını söyleyen Fırat, üst düzey olarak nitelediği bir kaynağını kendisine 'İstanbul’da Binali Yıldırım yoklamalarda birinci çıkıyor, diğer isimler kamuoyunda konuşulan isimler' dediğini aktardı.

Fırat, AK Parti'nin Ankara adaylığı için konuşulan isimlerin ise Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

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