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AK Parti'nin kongresi hangi kanaldan izlenir? İşte AK Parti'nin kongresini veren kanallar...

24.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’yle ilgili, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamanın ardından AK Parti'nin kongresi hangi kanaldan izlenir ve saat kaçta olacak gibi sorular merak edilmeye başlandı. İşte İşte AK Parti'nin kongresini veren kanallar...

AK Parti'nin kongresi hangi kanaldan izlenir? İşte AK Parti'nin kongresini veren kanallar...

Yapılacak olan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’yle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar AK Parti'nin kongresi hangi kanaldan izlenir ve saat kaçta olacak gibi soruları araştırmaya başladı.

AK PARTİ'NİN KONGRESİ HANGİ KANALDAN İZLENİR?

NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki Cuma, Vahdettin Köşkü’nde bulunan Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Gazetecilere "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. İnsan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" şeklinde konuşmuştu.

Ankara Spor Salonu’nda yapılacak olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü düzenlenecek. 2023 hedeflerinin duyurulacağı kongre saat 10:00’da başlayacak.
Kongre A haber, 24 TV, TGRT haber, TRT haber gibi hemen hemen tüm haber kanalları tarafından yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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