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AK Parti'nin son oy oranını açıkladı, küsürünü muhalefete hediye etti: Ekim ayı itibarıyla seçim anketinde...

12.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken, her gün açıklanan seçim anket sonuçlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez anket sonuçlarını açıklayan ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen oldu. Ekim ayı itibariyle AK Parti'nin oy oranını açıklayan Şen, "Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz." dedi.

AK Parti'nin son oy oranını açıkladı, küsürünü muhalefete hediye etti: Ekim ayı itibarıyla seçim anketinde...

2023 seçimlerine 8 ay kala seçim anketleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Anket şirketleri saha çalışmalarına hız vererek neredeyse her iki haftada bir son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşıyor. Partilerin ve olası cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları yakından takip edilirken, bu kez anket açıklaması sürpriz sayılabilecek bir isimden geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptığı açıklamayla partisinin son oy oranını açıkladı.

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AK PARTİ'NİN SON OY ORANI: KÜSÜRÜ DE VAR...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ekim ayı itibarıyla AK Partinin oy oranının yüzde 41 olduğunu belirtti.

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"KÜSÜRÜ DE VAR" DEDİ, MUHALEFETE HEDİYE ETTİ

"Küsürü de var" diyen Şen, küsürünü ise muhalefet partilerine hediye etti.

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İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in dikkat çeken o açıklaması;

"Ekim ayı itibarıyla AK Partimizin oy oranı yüzde 41... Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz. Partimizin gençlik kollarının üye sayısı birçok partinin üye sayısından daha fazla."

(DHA)


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