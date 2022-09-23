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Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

23.09.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler siyaset gündeminin en sıcak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kalırken son anket çalışması yayınlandı. ORC'nin 33 ilde 6 bin 190 kişiyle yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı. Hangi parti ne kadar oy alabiliyor? İşte AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin son oy oranları...

Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

Siyaset gündeminin hareketli geçtiği şu günlerde anket sonuçları hem vatandaşlar hem partiler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik gelişmeler, dış politika, iç siyasette yaşananlar seçmenlerde nasıl değişiklik gösteriyor? ORC Araştırma Şirketi aylık olarak yayınladığı araştırmalarda vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son anket çalışması 33 ilde ve 6 bin 190 kişinin katılımıyla yapıldı. Araştırma da "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı. İşte merak edilen ağustos ayı anketindeki çarpıcı sonuçlar...

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3 PARTİNİN SONUÇLARI YAYINLADI

ORC’nin 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 İlde toplam 6190 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuclarına göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı;

• AK Parti: %30,6
• CHP: %24,8
• İYİ Parti: %19,4

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