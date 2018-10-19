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AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, istifa etti. Çelenk açıklamasında Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa ettiğini belirtti.

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk yaptığı açıklamada, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa ettiğini belirtti.

'KUTLU YÜRÜYÜŞE DEVAM'

Çelenk, “14 Şubat 2015 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin oluru ile bugün itibariyle istifa ediyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarımıza vermiş olduğu destekten dolayı saygı ve şükranlarımı sunar, il başkanlığımız süresince birlikte çalıştığımız tüm dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlk günkü aşkla kutlu yürüyüşe devam” açıklamasında bulundu.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ben de biri utandı da artık imana geldi istifa etti sandım . meğerse daha paralı bi koltuk için istifayı basmış başkan :-)
ortada nema var ya nasılda hucum ediyorlar...
AFERİN SANA OLURSUN BAŞKAN SAYIN BAŞKAN...YAKINDA FETO SİHİRLİ DEĞNEĞİ TERSİNE DÖNÜYOR TÜRKİYEDE.....SIRA KİMDE DİYE SORMAYALIM İZLEYELİM TÜRKİYEYİ EN DERİNDEN.....GİZLİ AÇIK BÜYÜK AJAN DÖNEMİ SONA ERİYOR TÜRKİYEDE......NOKTA....
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