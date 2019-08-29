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Ak Parti Osmangazi Teşkilatı’ndan kahramanlara vefa

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul ile birlikte şehit ve gazilere yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Bursa Şubesi’ni ziyaret etti.

Ak Parti Osmangazi Teşkilatı’ndan kahramanlara vefa

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul ile birlikte şehit ve gazilere yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, TÜMŞAD Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol ve dernek üyesi harp malülü gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Cömez, dernek üyelerinin istek ve taleplerini dinledi.
“Ağustos Ayı Zaferler Ayı”
Türk tarihinde Ağustos ayının zaferlerle dolu olduğunu hatırlatan Cömez, "Bu vatan için gözünü kırpmadan şehit ya da gazi olan, özgürce bu topraklarda yaşamamızı sağlayan kahraman Türk askerlerine olan vefa borcumuzun farkındayız. Bizler de bunun bilincinde olarak gerek gazilerimize, gerekse de şehit yakınlarına yardımcı olmaya gayret ediyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMŞAD Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol da bu anlamlı günde ziyaret gerçekleştiren Başkan Cömez’e teşekkür etti.

Ak Parti Osmangazi Teşkilatı’ndan kahramanlara vefa

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