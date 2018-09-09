"AK Parti sadece bir parti değil"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bizi bir ve beraber yapan, 16 yıldan beri ortaya koyduğumuz bütün hizmetleri hayata geçiren, bu kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz." dedi.

Özkan, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından İl Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece bir parti olmadığını, milli ve manevi değerler üzerinden medeniyetin yeniden yükselmesi mücadelesini sürdüren kutlu bir dava olduğunu belirtti.

AK Parti'nin, geçmişin dağılmış siyasi yelpazesini, bugün milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya getirdiğini dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Bizi bir ve beraber yapan, 16 yıldan beri ortaya koyduğumuz bütün hizmetleri hayata geçiren bu kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz. Kitabımıza inanıyorsak, o kitabın bize gösterdiği uyarılara da dikkat edeceğiz. Apaçık bir kitap, bize 'ihtilaftan, fitneden, iftiradan, kardeşinizi gammazlamaktan sakının' diyor. Eğer bunu yaparsak, çok hafif bir rüzgar, geçmişte millete hizmetkar olma sorumluluğunu almış da bu hataların içine düşmüş hareketler gibi sizi alır süpürür gider. İşte 16 yıldan beri yaptığımız hizmetlerin en önemli gerekçesi, işte bu birlik ve beraberliğimizdir. Neler yaptık? Köprüler, otoyollar, duble yollar, şehir hastaneleri, belediyelerimizin altyapı, üst yapı çalışmaları, modern şehirciliğin ve yeşil bir çevrenin en güzel örneklerini hamdolsun milletimiz için yaptık. Ama bu yaptıklarımızın çok kıymeti yok, birlik ve beraberliğimiz yoksa. Bu ülkenin ekonomik kaynakları, faiz lobisine, silah baronlarına, petrol şirketlerine gitmektense milletimize hizmete dönüştü."