HABER

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

"Siyonist İsrail, Müslümanlar arasındaki bağı koparmak için Kudüs'ü mahalle mahalle ayırıyor. Kudüs ve çevresinde 200'ün üzerinde mahalle duvarlarla adeta kamplara dönüştürülmüş durumda. Ciddi bir abluka söz konusu"

ADEM BALTA- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, "Siyonist İsrail, Müslümanlar arasındaki bağı koparmak için Kudüs'ü mahalle mahalle ayırıyor. Kudüs ve çevresinde 200'ün üzerinde mahalle duvarlarla adeta kamplara dönüştürülmüş durumda. Ciddi bir abluka söz konusu." dedi.

Kudüs'te çeşitli temaslarda bulunan Cevheri, buradaki izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Kudüs'ün sadece Müslümanlar için değil diğer dinler için de kutsal bir şehir olduğunu anımsatan Cevheri, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesi ile Müslümanlar için zor günlerin başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Filistin sorununu bütün dünya liderlerine anlattığını hatırlatan Cevheri, Türkiye'nin bölge barışı ve insanı için bir umut kapısı olduğunu söyledi.

Haçlı seferlerinde yüzbinlerce Müslüman'ın öldürüldüğünü ancak Kudüs'ü kurtaran Selahattin Eyyubi'nin hiçbir şekilde intikam duygusu ile hareket etmediğini anlatan Cevheri, şöyle konuştu:

"Kudüs'ün Müslümanların kontrolü altında olduğu dönemde hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Ama şimdi Yahudiler Müslümanlara büyük haksızlık yapıyor. Mescid-i Aksa'ya giderken birkaç kontrol noktasından geçmek zorundasınız. Müslümanlar ibadetlerini rahat yapamıyor. Kudüs bir İslam şehri ama dışarıdan getirilen farklı etnik ve dini inançlara mensup insanlarla şehrin demografisini değiştiriyorlar. Müslümanlara baskı yaparak göçe zorluyorlar. Büyük bir zulum var. Biz onların gelip ibadetlerini yapmasına karşı değiliz ama İsrail de Müslümanlara baskı yapmasın. Bizim bu zulmü kabul etmemiz mümkün değil."

- "İsrail kendi halkına da zulm ediyor"

Kudüs'te yaşayan Müslümanların hayatın her alanında dışlandığına dikkati çeken Cevheri, "Baskılar hayatın her alanında kendisini gösteriyor. Günlük yaşamını sürdüren bir Müslüman'ın bahçesini ekip biçmesine veya evinde birkaç hayvan beslemesine bile izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Cevheri, İsrail'in, Müslüman ailelerin sadece tüketebileceği kadar üretim yapmalarına izin verdiğini, siyonistlerin, bu politikalarıyla Müslümanları ticari hayattan uzaklaştırdığını vurguladı.

Yahudilerin sadece Müslümanlara karşı bu politikaları yürüttüğüne işaret eden Cevheri, Hristiyan ve diğer inançlara mensup insanlara karşı yasakların söz konusu olmadığını dile getirdi.

İsrail'in baskıyla ve göçe zorlayarak Müslüman mahalleleri parsel parsel işgal ettiğini, boşalan yerlere ise başka ülkelerden getirilen Yahudilerin yerleştirdiğini belirten Cevheri, "Bununla da yetinmiyorlar. Siyonist İsrail, Müslümanlar arasındaki bağı koparmak için Kudüs'ü mahalle mahalle ayırıyor. Kudüs ve çevresinde 200'ün üzerinde mahalle duvarlarla adeta kamplara dönüştürülmüş durumda. Ciddi bir abluka söz konusu." dedi.

Yahudi nüfusun çoğalması için dışarıdan getirtilen Yahudilerin, iş verilerek yüksek maaşla çalıştırıldıklarının altını çizen Cevheri, "İsrail, baskıcı politikalarıyla sadece Müslümanlara zarar vermiyor, kendi halkına da zarar veriyor. Müslüman mahallelerine yerleşen Yahudiler korku içinde yaşıyor. Çünkü baskı ile başkasının malına el koyduklarını biliyorlar. Korunma refleksiyle, oturdukları evlerin etrafını büyük surlarla çeviriyorlar. Yani bir şekilde kendileri de mahpus hayatı yaşamak zorunda kalıyor. İşgal ettikleri yerlerde gönül rahatlığıyla gezemiyorlar. İsrail, Müslümanları esir tutarken Yahudileri de tutsak haline getiriyor." diye konuştu.

Bundan dolayı birçok Yahudi'nin İsrail'den kaçtığını vurgulayan Cevheri, şunları kaydetti:

"Bu kaçışlar o kadar arttı ki İsrail, artık Yahudi ailelerin yurt dışı seyahatlerine bile kısıtlama getirmek zorunda kaldı. Yahudi bir aile, yurt dışına turist olarak gitmek istediğinde aile fertlerinin tamamını götüremiyor. Aile fertlerinden en az bir kişinin İsrail'de kalma zorunluluğu var. İsrail, kaçışların önüne geçmek için aile fertlerinden birinin İsrail'de bulundurma şartı koymuş durumda. Aile fertlerinin aynı anda seyahat etmesini yasaklayarak kaçışları engellemeye çalışıyorlar. İsrail aile fertlerinden birini adeta rehin alarak kendi halkının yurt dışına gitmesine engel oluyor. Çünkü biliyorlar ki gitseler bir daha İsrail'e dönmeyecekler."

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Eski Bakan Çelik: Bilimin rehberliğindeki siyaset başarısız olmazEski Bakan Çelik: Bilimin rehberliğindeki siyaset başarısız olmaz
Erdoğan: Balkanlara yönelik politikamızı din eksenli yürütmüyoruzErdoğan: Balkanlara yönelik politikamızı din eksenli yürütmüyoruz
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Diğer Haberler
Sırbistan uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına eşlik etti

Sırbistan uçakları Erdoğan'a böyle eşlik etti

Suriye'nin kuzeyine harekat ne zaman başlayacak?

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

MHP İstanbul İl Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik dikkat çeken tweet!

MHP İstanbul İl Başkanı'ndan dikkat çeken tweet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.