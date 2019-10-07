ADEM BALTA- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, "Siyonist İsrail, Müslümanlar arasındaki bağı koparmak için Kudüs'ü mahalle mahalle ayırıyor. Kudüs ve çevresinde 200'ün üzerinde mahalle duvarlarla adeta kamplara dönüştürülmüş durumda. Ciddi bir abluka söz konusu." dedi.

Kudüs'te çeşitli temaslarda bulunan Cevheri, buradaki izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Kudüs'ün sadece Müslümanlar için değil diğer dinler için de kutsal bir şehir olduğunu anımsatan Cevheri, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesi ile Müslümanlar için zor günlerin başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Filistin sorununu bütün dünya liderlerine anlattığını hatırlatan Cevheri, Türkiye'nin bölge barışı ve insanı için bir umut kapısı olduğunu söyledi.

Haçlı seferlerinde yüzbinlerce Müslüman'ın öldürüldüğünü ancak Kudüs'ü kurtaran Selahattin Eyyubi'nin hiçbir şekilde intikam duygusu ile hareket etmediğini anlatan Cevheri, şöyle konuştu:

"Kudüs'ün Müslümanların kontrolü altında olduğu dönemde hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Ama şimdi Yahudiler Müslümanlara büyük haksızlık yapıyor. Mescid-i Aksa'ya giderken birkaç kontrol noktasından geçmek zorundasınız. Müslümanlar ibadetlerini rahat yapamıyor. Kudüs bir İslam şehri ama dışarıdan getirilen farklı etnik ve dini inançlara mensup insanlarla şehrin demografisini değiştiriyorlar. Müslümanlara baskı yaparak göçe zorluyorlar. Büyük bir zulum var. Biz onların gelip ibadetlerini yapmasına karşı değiliz ama İsrail de Müslümanlara baskı yapmasın. Bizim bu zulmü kabul etmemiz mümkün değil."