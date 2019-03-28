HABER

AK Parti seçim bürosuna ateş açan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:56 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Kavaklı beldesindeki seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş eden zanlı tutuklandı - Zanlının, uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydının olduğu tespit edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde, AK Parti'nin seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir'in Salih Omurtak Caddesi'ndeki seçim bürosuna gece saatlerinde saldırıda bulunduğu tespit edilen zanlı M.K'nin (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, savcılıktaki ifadesinde, amacının seçim bürosuna ateş etmek olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Bu arada zanlının, uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı.

- Olay

Dün, Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir'in Salih Omurtak Caddesi'ndeki seçim bürosuna gece saatlerinde saldırıda bulunulmuş ve olayla ilgili M.K. yabancı plakalı otomobille kaçarken yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler seçim bürosuna 3 el ateş edildiğini tespit etmişti.

Bebeğine serenat yapan baba mest ettiBebeğine serenat yapan baba mest etti
Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında aranıyor Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında aranıyor 
Beyin ölümü gerçekleşen üniversiteli Kemal toprağa verildiBeyin ölümü gerçekleşen üniversiteli Kemal toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti ateş zanlı

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.