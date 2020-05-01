AK Parti Sözcüsü Çelik: Kim 'saray rejimi' diyorsa demokrasiyi felç etme örgütünün üyesi olduğunu itiraf ediyordur

A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ile sosyal medya hesabında kullandığı "demokrasiyi felç etme örgütü" ifadesine ilişkin değerlendirmeleri soruldu. Çelik, yeni tip koronavirüs sürecinden önce sistematik şekilde vesayet ve antidemokratik gelişmelere ilişkin imaların arka arkaya geldiğini ifade ederek, siyasi tecrübelerinin, bunları tespite ve teşhise yettiğini çünkü iktidara geldiklerinden beri bunlarla uğraştıklarını söyledi. Ömer Çelik, şöyle konuştu: "Bunlar hiçbir zaman milletten iktidar alma gayreti peşinde olmazlar. Sürekli olarak milletten iktidar almış olanların faaliyetlerini aksatmak, felç etmek çabasına girerler. Geçmişte bunu askeri vesayet yoluyla yapıyorlardı. Daha sonra yargı vesayetini devreye sokuyorlardı. Çok iyi hatırlarım AK Parti iktidarlarının ilk dönemlerinde, Mecliste bir grup başkanvekilleri, 'Biz istesek de bu Meclisi açık tutamayabiliriz' demişti. Bu uyarının benzeri Menderes ve arkadaşlarına yapılmıştı. Yüce Mecliste bu tekrar edilmişti. Daha sonrasında bunların hukukçu bir milletvekili, profesördü, asker darbe yapmıyor diye askerin kağıttan kaplan olduğunu söylemişti. Yani bir hukukçunun gözünde darbe yapmayan asker, muteber asker anlamına gelmiyordu. Bu şekilde kışkırtma içindeydiler. Bunu sık sık yapıyorlar. Geçmişte hatırlıyorum, dış politikadan eğitime kadar her konuyu rejim meselesi haline getirirlerdi. Bu demokrasiyi felç etme örgütü dediğim zihniyetin, yani 'Yassıada zihniyetinin' Türkiye'de demokrasiyi felç etmek için kullandığı metodlardır."

Çelik, söz konusu zihniyetin siyasi sistemle ilgili her türlü normal demokratik tartışmayı, rejim tartışmasına dönüştürdüğünü ifade ederek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde de bunu rejim krizine çevirmeye çalıştıklarını ifade etti. "BU YAYGIN BİR ZİHNİYET" TBMM'de tarım politikası konuşulurken de rejim tartışması açılmaya çalışıldığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Şimdi 'saray rejimi' diyerek, seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamıyla kavga ediyor görüntüsü altında milletle kavga ediyorlar. Bu grup başkanvekilleri olan şahıs, il başkanları olan şahıs aleni bir şekilde vesayet çağrısı yaptığı halde maalesef en üst yöneticilerinden en aşağısına kadar bunu onaylayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani burası, bu demokrasiyi felç etme örgütü dediğimiz zihniyetin bütün unsurlarını gözetiyor. Bunu böyle herhangi bir klasik örgüt, başı şöyle, sonu böyle diye düşünürsek bu meseleyi çok indirgemiş oluruz. Bu yaygın bir zihniyet." "BÜROKRASİYİ KENDİ TEKELCİ ZİHNİYETLERİNİN KÖLESİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Çelik, geçmişte 367 kararını çıkaranların, AK Parti'ye kapatma davası açanların, 27 Nisan'da muhtıra vermeye çalışanların da aynı zihniyetin içinde olduklarını kaydetti. "Bu şahıslar demokrasiyi felç etme örgütü üyeleri olarak bu şekilde konuşuyorlar" ifadesini kullanan Çelik, şöyle devam etti: "Rejim krizi çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Asıl yapmaya çalıştıkları şey her zaman olduğu gibi kendilerini devletin sahibi olarak görüp, devlet bürokrasisini tehdit ederek kontrol altına almaya çalışıyorlar. Devlet bürokrasisini kendi tekelci zihniyetlerinin kölesi, tebaası haline getirmeye çalışıyorlar. Biz bu vesayet meddahlığını siyasi hayatımız boyunca çok gördük. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin mücadelesinin omurgası, bu demokrasiyi felç etme örgütünü milli irade adına mağlup etmedir. Cumhurbaşkanımıza belediye başkanıyken verilen yasaklarda da 367 kararında da AK Parti'ye açılan kapatma davasında da gördük. Şimdi yine aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. 27 Nisan'da asker adına birtakım bürokratların muhtıra teşebbüsünde de aynı şeyi gördük. Ama her seferinde AK Parti sağlam durarak, bu vesayeti alt üst etti."