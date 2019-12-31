AK Parti Sözcüsü Çelik, Somali'deki saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlenmesini değerlendirdi:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali'deki saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlenmesine ilişkin, "Gerek El Kaide gerekse de Somali'deki uzantısı Şebab terör örgütü insanlığa ve Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı araçlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yol yapım çalışması sırasında Türk mühendis grubunu hedef alan saldırıyı El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiğini hatırlatan Çelik, "İnsanlık için bir tehdit olan terör örgütlerine karşı Türkiye'nin verdiği haklı ve etkili mücadele ilkelere dayanmaktadır. Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar, teröre en büyük gıdayı sağlamaktadır." yorumunu yaptı.

Çelik, Türkiye'nin bir yandan bölgesinde ve dünyada insani sorumluluk alan, mazlum halklara yardım eli uzatan bir ülke iken diğer yandan da birden fazla terör örgütüne karşı ilkeli mücadele yürüten bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: