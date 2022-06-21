Son dakika: Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ceza tepki toplamıştı! AK Parti'den flaş açıklama: Takipçisi olacağız

Son dakika haberi: Türkiye'yi dehşete düşüren Pınar Gültekin cinayeti davasında merakla beklenen karar dün açıklandı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak hapis cezası 23 yıla düşürüldü. Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanması büyük tepkiye yol açtı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürece ilişkin mesaj verdi.

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Ömer Çelik, Twitter hesabından paylaştığı gönderilerde şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.

Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır.

Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."



