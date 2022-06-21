HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ceza tepki toplamıştı! AK Parti'den flaş açıklama: Takipçisi olacağız

Son dakika: Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ceza tepki toplamıştı! AK Parti'den flaş açıklama: Takipçisi olacağız

21.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın aldığı cezada haksız tahrik indirimi uygulanması infiale yol açmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir dizi dikkat çeken gönderi paylaştı. Çelik, paylaşımlarında "Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır" diyerek hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceklerinin altını çizdi.

Son dakika: Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ceza tepki toplamıştı! AK Parti'den flaş açıklama: Takipçisi olacağız

Son dakika haberi: Türkiye'yi dehşete düşüren Pınar Gültekin cinayeti davasında merakla beklenen karar dün açıklandı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak hapis cezası 23 yıla düşürüldü. Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanması büyük tepkiye yol açtı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürece ilişkin mesaj verdi.

thumbs_b_c_b976c18defc66ab9c3fe65008044b437

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Ömer Çelik, Twitter hesabından paylaştığı gönderilerde şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.

Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır.

Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."

Son dakika: Pınar Gültekin davasında karar! Cemal Metin Avcı'nın cezası belli oldu, acılı aile isyan ettiSon dakika: Pınar Gültekin davasında karar! Cemal Metin Avcı'nın cezası belli oldu, acılı aile isyan etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak sel açıklaması: Gelirler çılgın projelere aktarıldıÇok konuşulacak sel açıklaması: Gelirler çılgın projelere aktarıldı
AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucuAK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu
550 bin kişiye askerlik affı geliyor550 bin kişiye askerlik affı geliyor
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Bakan Soylu sabah saatlerinde duyurdu: 'Kökünü kurutma...'

Bakan Soylu sabah saatlerinde duyurdu: 'Kökünü kurutma...'

Asgari ücrete zam öncesi örnek karar

Asgari ücrete zam öncesi örnek karar

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

İlginizi Çekebilir

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Üstsüz protestoları olay oldu! “Göğüs uçlarına özgürlük”

Üstsüz protestoları olay oldu! “Göğüs uçlarına özgürlük”

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.