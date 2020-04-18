AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'sahra hastanesi' yanıtı

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sokağa çıkma yasaklarına ve diğer tedbirlere harfiyen uymak çok önemli. Bu mücadelede hazırlıklarımızla güçlü bir mücadele veriyoruz. Bilim Kurulu'nun açıkladığı kararlara uymak çok önemli. Afet sonrasında sevdiklerimizle hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için yasaklara uymalıyız. Bunlar zorluyor... Normale ne zaman döneceğimiz soruluyor. Bu tamamen bizim elimizde. Önlemlere uyulmazsa süre uzar. Tedbirlere ne kadar uyarsak normalleşme o kadar kısa sürede gerçekleşir. Genel olarak bunlara uyulmasından memnunuz.

ADANA'DA SAHRA HASTANESİ TARTIŞMASI

Bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Salgınla mücadele büyük bir koordinasyonla gerçekleşmeli. Bütün uzmanlar koordinasyon ve disiplinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Adana'da hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 13. Hastane yapımına gerek yok. Kılıçdaroğlu TV'de büyükşehir belediye başkanımız bir hastane yaptı, hükümet beceremiyor dedi. Baktığımızda böyle bir hastane olmadığını gördük.