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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'sahra hastanesi' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2020 18:45 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs salgını ve alınan önlemlere ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Kılıçdaroğlu TV'de büyükşehir belediye başkanımız bir hastane yaptı, hükümet beceremiyor dedi. Baktığımızda böyle bir hastane olmadığını gördük.En büyük üzüntümüz vatandaşlarımıza yalan söylenmesi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'sahra hastanesi' yanıtı

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sokağa çıkma yasaklarına ve diğer tedbirlere harfiyen uymak çok önemli. Bu mücadelede hazırlıklarımızla güçlü bir mücadele veriyoruz. Bilim Kurulu'nun açıkladığı kararlara uymak çok önemli. Afet sonrasında sevdiklerimizle hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için yasaklara uymalıyız. Bunlar zorluyor... Normale ne zaman döneceğimiz soruluyor. Bu tamamen bizim elimizde. Önlemlere uyulmazsa süre uzar. Tedbirlere ne kadar uyarsak normalleşme o kadar kısa sürede gerçekleşir. Genel olarak bunlara uyulmasından memnunuz.

ADANA'DA SAHRA HASTANESİ TARTIŞMASI

Bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Salgınla mücadele büyük bir koordinasyonla gerçekleşmeli. Bütün uzmanlar koordinasyon ve disiplinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Adana'da hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 13. Hastane yapımına gerek yok. Kılıçdaroğlu TV'de büyükşehir belediye başkanımız bir hastane yaptı, hükümet beceremiyor dedi. Baktığımızda böyle bir hastane olmadığını gördük.

Orada bir fuar alanı var, perdelerle çevrilmiş sadece. Biz açtık, Cumhurbaşkanı yapamadı biz yaptık diyorsunuz. Bunun üzerine CHP sözcüleri çıktı, hastanenin yapılmadığını afet için hazırlık yapıldığını söylediler. En büyük üzüntümüz vatandaşlarımıza yalan söylenmesi. Bunun düzeltilmesini beklerken yalan 5 gündür devam ediyor. Olmayan hastaneye olmayan ekipmanlar yerleştiriliyor. Bu pandemi sürecinde yapılmış en büyük yalan. Kimsenin Adanalılara bunu yapmaya hakkı yok.

Adana'da 16 kamu, 16 özel hastane var. 1420 civarında yoğun bakım yatağı var. Bu veriler ışığında normal yataklarda yüzde 10, yoğun bakımda yüzde 13 doluluk var. Hastanelerin durumu salgınla mücadelede yüksek bir kapasiteye sahip. İktidar bizi eleştirdi diyorlar. Ortada yapılmış bir şey yok. İktidar engelliyor söylemi yalanı katmerliyor.Ortada bir hastane yok, hastaneye ihtiyaç da yok. Bunun tarihe geçecek bir ayıp olduğunu düşünüyorum."

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ak parti Ömer Çelik Kılıçdaroğlu sahra hastanesi

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