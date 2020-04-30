AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'saray rejimi' sözlerine tepki

Çelik, CHP'li bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığına karşı kullandıkları "saray rejimi" ifadelerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

"Yassıada zihniyeti demokrasiyi felç etmek istediği zaman işe rejim tartışması açarak başlar." ifadesini kullanan Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Seçilmiş hükümeti 'rejim' olarak suçlamak bu vahşi zihniyetin ilk adımıdır. Bunlar tüm tarihleri boyunca demokrasiyi felç etme örgütü olarak çalıştılar. Bunlar tüm tarihleri boyunca demokrasiyi felç etme örgütü olarak çalıştılar. Bunlar Türkiye'nin anayasal rejimini tanımazlar. Tek rejimleri Yassıada rejimidir. O nedenle kendi zihniyetleri dışındaki her seçilmiş hükümeti 'rejim' diye tanımlayarak demokrasiyi felç etmek isterler. Bütün tarihleri boyunca bunu yaptılar. Geçmişte defalarca 'rejim krizi' çıkarıp sonra askeri vesayeti ve yargı vesayetini davet ederek demokrasiyi felç etme örgütü olarak gizli iktidar sahibi oldular. Kafalarındaki rejimin Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimiyle hiç ilgisi yoktur, milli iradeye düşman Yassıada rejimidir. Bu demokrasi düşmanı zihniyet seçilmiş iradelerin hepsiyle aynı yöntemle kavga etti. 'Kutuplaşma olmasın' derken kastettikleri şey, herkesin kendi Yassıada rejimleri etrafında hizalanmasıdır. Demokrasiye her saldırının arkasında bunların rejim krizi çıkarma gayretleri vardır. Hükümetlerimizin ilk dönemlerinde özellikle milli eğitim politikalarımızdan dış politikaya kadar her alanı rejim meselesi haline getirmeye çalıştılar. Demokratik siyaseti, rejim tartışması çıkararak boğmak bunların mesleğidir."