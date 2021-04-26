HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır

26.04.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin her zaman ve her şart altında KKTC’nin yanında ve Kıbrıs Türk davasının savunucusu olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE HER ZAMAN YAPICI SİYASET ORTAYA KOYMUŞTUR"

“KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir. Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya bir şey getirmemiştir. KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecekGerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek
Metina nerede ve neden önemli?Metina nerede ve neden önemli?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uzmanı uyardı: Yarına dikkat!

Meteoroloji uzmanı uyardı: Yarına dikkat!

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Bakan Koca Haziran sonunu işaret etti

Bakan Koca Haziran sonunu işaret etti

İstanbul'da 'büyük deprem' için büyük hazırlık!

İstanbul'da 'büyük deprem' için büyük hazırlık!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.