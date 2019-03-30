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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yusuf Özoğul'a telefon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

Ömer Çelik, broşür dağıtırken kendisine tepki gösterilmesine karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u cep telefonuyla aradı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u cep telefonuyla arayarak, "son derece asil, olgun, güzel ahlakı içselleştirmiş iyi bir terbiyeyle" cevap vermesinden dolayı tebrik etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Çelik, Yusuf Özoğul'u cep telefonuyla aradı.

Çelik, asaletiyle, Hazreti Yusuf’tan aldığı isminde yaşattığı güzellikle ve herkesin yüreğine su serpen bir olgunlukla davrandığını belirttiği Özoğul'u "Son derece asil, olgun, güzel ahlakı içselleştirmiş iyi bir terbiyeyle" cevap vermesinden dolayı tebrik etti.

Anneannesini kaybetmesinden dolayı da Yusuf Özoğul'a başsağlığı dileyen Çelik, sosyal medya hesabından da şu paylaşımda bulundu:

"Yusuf'un güzelliği tarihin derinliklerinden geliyor. Yusuf hep güzellikle anıldı. Yusuf kardeşimiz isminin mirası olan güzelliği tazeledi. İyiki varsın Yusuf."

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Anahtar Kelimeler:
adana AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yusuf Özoğul

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