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  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Süleyman Soylu cevabı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Süleyman Soylu cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 23:25 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesine ilişkin, "CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Süleyman Soylu cevabı

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istemesinin CHP'de rahatsızlık yarattığını kaydetti.

CHP sözcülerinin tüm bu süreci "oyun" olarak nitelendirdiğini belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir. CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP’li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz.

Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur." (AA)

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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