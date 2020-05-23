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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Görülmemiş bir barbarlıktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Öztrak'ın Bakan Albayrak ve Selçuk Bayraktar'a yönelik sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Görülmemiş bir barbarlıktır

AK Parti Sözcüzü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ifadelerine sert tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Merkezi’nde 'Mutfakta biri mi var?' sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili, aile değerleri başta olmak üzere her şeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti. CHP sözcülerine kaç kere söyledik; Aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine, aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır. Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda, siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz."

"AİLEYİ SİYASET KONUSU YAPMAK BARBARLIKTIR"

Açıklamasının devamında, CHP sözcülerinin kullandığı dili eleştiren Çelik, şunları ifade etti:

"Faydası yok ama yine de tekrar söyleyelim; Siyasette siyasi akılla var olmaya çalışın. Siyasi barbarlık yapmayın. Siyasi akıl ve siyasi ahlaka dayanan dil herkese lazımdır. Siyasi akıl konusundaki giderek büyüyen cari açığınızı argo ile kapatmaya çalışmayın.

"CHP SÖZCÜLERİNİN DİLİ, DİL OLMAKTAN ÇIKTI ARTIK"

"CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız aile değerleri konusunda hassastır. Toplumumuzda temel değerler konusundaki hassasiyet partiler üstü bir hassasiyettir. Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir.

"AİLE KAVRAMINI SİYASET KONUSU YAPMAK BARBARLIKTIR"

"Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır. Siyasi muhalefet demokratik haktır, siyasi barbarlık ahlak dışı bir tutumdur. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın."

FAİK ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sizde sosyete damat çok. Tavsiyemiz, bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki biraz daha idare edersiniz. Zira bu damat, 72 yılda yapılan ithalatın beş katının son 17 yılda yapıldığını bile bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)

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