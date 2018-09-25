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AK Parti ve MHP arasında ittifak için ilk görüşme bugün

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmesinin ne zaman ve kimler arasında gerçekleşeceği belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz yerel seçimlerde ittifak görüşmesi için bu akşam bir araya gelecek.

AK Parti ve MHP arasında ittifak için ilk görüşme bugün

AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim ile ilgili ittifak görüşmesi bu akşam gerçekleşecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya gelecek.

Kaynak: Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP ittifak

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