AK Parti ve MHP arasında ittifak için ilk görüşme bugün

AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim ile ilgili ittifak görüşmesi bu akşam gerçekleşecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya gelecek.

Kaynak: Habertürk

