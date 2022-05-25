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AK Parti yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli ve kaç yaşında?

25.05.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Cahit Özkan'dan boşalan görevi Tunç merak konusu oldu. Vatandalar internette AK Parti yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

AK Parti yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli ve kaç yaşında?

AK Parti yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç oldu. günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bartın Milletvekili olan Tunç, Cahit Özkan'ndan boşalan görevi üstlenecek. Peki AK Parti yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ YENİ GRUP BAŞKANVEKİLİ YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç 1 Şubat 1971 tarihinde Bartın'ın Ulus ilçesinde dünyayga geldi.

Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Yılmaz Tunç, serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM XXIII., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Bartın Milletvekiliği görevlerinde bulundu.

Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur.

YILMAZ TUNÇ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

51 yaşındaki Burdurlu siyasetçi Yılmaz Tunç AK Parti Grup Başkanvekilidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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