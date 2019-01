AK Parti Zeytinburnu adayı Arısoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu ‘İbo’yu ziyaret etti

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manevi oğlu olarak görülen Down Sendromlu ‘İbo’ ve Zeytinburnu’nun sevilen simalarından Kadir Arpacık’ı evinde ziyaret etti.

Zeytinburnu’nda sıkılmadık el bırakmamak için saha çalışmalarına hız kazandıran AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manevi oğlu olarak görülen Down Sendromlu İbrahim Ertepe’yi evinde ziyaret etti. Arısoy’u görmekten büyük mutluluk duyan İbrahim Ertepe, başkan adayına sarılarak duygularını ifade etti. Ertepe’nin ailesiyle hasbihal eden Arısoy, engellilerin daha rahat bir yaşam sürmesi için atılacak adımlardan bahsetti.

Arısoy, daha sonra Zeytinburnu’nun sevilen isimlerinden olan Down Sendromlu Kadir Arpacık’ı ziyaret etti. Burada da hoş bir sohbetle karşılanan Arısoy, her zaman engellilerin yanında olduğunu ifade etti.