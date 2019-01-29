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AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Kent Konseyi’ne kulak verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:19 | Son Güncelleme

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısını ziyaret ederek akıllarda kalan soruları yanıtladı.31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmasına sürat kazandıran AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısında istek ve önerilere kulak verdi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısını ziyaret ederek akıllarda kalan soruları yanıtladı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmasına sürat kazandıran AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısında istek ve önerilere kulak verdi. Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde Kent Konseyi ile yakından ilgilenen Arısoy, sıcak bir sohbetle karşılandı. Toplantı öncesinde Kent Konseyi üyeleri, Arısoy’a eğitim, kadınlarla ilgili projeler ve kentsel dönüşüm konuları hakkında sorular sordu.
Kentsel dönüşüm konusunda kimseye bir dayatma içerisinde olmayacaklarını ifade eden Arısoy, “Bir mutabakat ortaya çıkarsa bunun önünü açacağız. Projelendireceğiz. Yoğunluğu arttırmadan meseleyi çözmenin gayreti içinde olacağız. Bu çok problemli bir alan. İkamet, konut ve mülke dokunmak kağıt üstünde durduğu gibi durmayan meseleler. Çünkü büyük bir birikim oluştu. Kültür Bakanlığı’nda önce TOKİ’de bunları görme imkanım oldu. Şimdi inşallah bu birikimle tamamen halkın talepleri doğrultusunda ilerleyecek bir süreç yönetmeyi düşünüyorum” dedi.
Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerinde başarının sağlanması halinde Zeytinburnu Belediyesi’nin okullara verdiği önemin devam edeceğini aktardı.
Kadın Meclisi’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı döneminden sonra açıldığını hatırlatan Arısoy, kadınlarla ilgili çalışmaların yeni dönemde süreceğini dile getirdi.

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