AK Parti'de temayül yoklaması

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bazı belediyelerimizde bayrak değişimi olacak. Onlara da şimdiden çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten birçok arkadaşımızın hizmetleri oldu. Bunlardan bir kısmı devam edecek ama bir kısmı da değişecek. Vatandaşın da bir değişim iradesi var. Halkımızın iradesi neyse bu AK Parti'ye de yansıyor. Toplumda belli bir değişim arzusunun olduğunu görüyoruz. Bunun aday belirleme süreçlerinde etkili olacağını düşünüyorum." dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti. Büyükşehir Belediyesi Antikkapı Salonu'nda yapılan yoklamaya katılan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde AK Parti'nin eş zamanlı ilk defa elektronik olarak 81 ilde temayül yoklaması gerçekleştirdiğini söyledi. AK Parti'nin, aday belirleme süreçlerini titizlikle gerçekleştirdiğini ifade eden Yılmaz, halkın ve teşkilatların eğilimleri ve diğer birtakım çalışmalarla genel merkezin bu adayları netleştirmiş olacağını dile getirdi.

Yılmaz, hiçbir zaman sahanın, vatandaşın nabzını tutmaktan uzak durmadıklarını vurgulayarak, "Her zaman halkla, milletle birlikte hareket ettik. AK Parti'nin bunca yıllık başarısının en önemli sebebi de budur. AK Parti, milletin bağrından çıkmış bir partidir. Her zaman gerek politikaları belirlemede gerekse aday tespitinde milletimizin genel beklentileri, eğilimleri AK Parti'nin de beklentisi ve eğilimi olmuştur. Özellikle bu dönemde gönül belediyeciliğini çok vurguluyoruz. 'Hizmet gereklidir ama yeterli değildir.' diyoruz. Hizmetin yanı sıra mutlaka vatandaşımızla hemhal olacak, iyi diyalog kuracak, vatandaşa tepeden bakmayacak, onunla birlikte yerel kalınmaya, yerel demokrasiye öncülük yapacak arkadaşlarımızı belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu. - "Tek bir kriterle aday belirleme söz konusu değil" Temayül yoklamasının önemine değinen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bazı belediyelerimizde bayrak değişimi olacak. Onlara da şimdiden çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten birçok arkadaşımızın hizmetleri oldu. Bunlardan bir kısmı devam edecek ama bir kısmı da değişecek. Vatandaşın da bir değişim iradesi var. Halkımızın iradesi neyse bu AK Parti'ye de yansıyor. Toplumda belli bir değişim arzusunun olduğunu görüyoruz. Bunun aday belirleme süreçlerinde etkili olacağını düşünüyorum. Ama bir taraftan devam da önemli, süreklilik de önemli. AK Parti her zaman süreklilik içinde değişimi başarmış bir partidir. Bu dönemde de inşallah aynı anlayışla devam edeceğiz. Ehliyet, liyakat, tecrübe çok önemli. Vatandaşın eğilimleri çok önemli. Burada hiçbir zaman tek bir kriterle aday belirleme söz konusu değil. Birçok kriter var. O kriterlerin hepsi bir araya getirilip, sonuçta genel merkezimiz tarafından karar veriliyor."

Yılmaz, temel altyapı hizmetlerinde belirli bir seviyeye gelindiğine işaret ederek, insan odaklı bir belediyecilik anlayışının gelecek dönemde güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi. Belediye başkanlığı için 7 binin üzerinde başvuru gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "On binlerce delegemiz oy kullanıyor. Sadece Kocaeli'de bin 600'e yakın delege oy kullanacak ve bunu ilk defa bilgisayar ortamında yapılan e-temayül uygulaması olarak yapıyoruz. Bu şekilde kağıt ve zaman maliyetinden kurtulmuş oluyoruz. Sayım yapılırken hata payı en aza inmiş oluyor. O hatalardan kurtulmuş oluyoruz. Elektronik ortamda veriler alındığı için çeşitli istatistikler elde etmek çok daha kolay hale gelecek. Belki ileride Türkiye'nin seçim sistemine de baz teşkil edecek. O açıdan da bir tecrübenin yaşandığını görüyoruz. Birçok ülkede elektronik sistem var. Gelecekte mutlaka Türkiye'de tartışılacaktır diye düşünüyorum. AK Parti kendi içinde bu yenilikleri hayata geçiriyor. Genel anlamda reformlardan, yeniliklerden yana bir partiyiz ülke için. Aynı şeyi partimiz için de yapıyoruz. İşte onun güzel bir örneğini bugün yaşıyoruz. AK Parti, temayül yoklamalarını yenilikçi bir anlayış içinde gerçekleştiriyor. Diğer partilere de örnek olur inşallah."