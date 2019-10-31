AK Parti'den kan bağışı kampanyası

AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kan bağışı kampanyamıza tüm milletimizi davet etmek istiyorum." dedi.

Kaya, Kızılay Haftası dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyası programına katıldı.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak, "Kan bağışla ki can yaşasın" sloganıyla kampanya düzenlediğini belirten Kaya, "Kan bağışı noktasında, kampanyamıza tüm milletimizi davet etmek istiyorum. Bugün 81 il merkezlerimizle birlikte Gazi Meclisimiz çatısı altında da Kızılay'ımızın kan araçları kan bağışları için hazır bulunacak." diye konuştu.

Kaya, Türk Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana insanlığın merhameti ve vicdanı olduğunu anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında başlattığı kampanya ile birlikte özellikle güvenli kan desteği noktasında çok önemli bir başarıya imza atmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Kaya, "Kanla birlikte insanları yaşatıyoruz, kan bağışı can yaşatan bir bağış kampanyası. İnsanların hayatına bu kadar önemli etkisi olan kampanyalara tüm milletimizin desteği çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, AK Parti teşkilatlarına çağrıda bulunarak, kan bağışı kampanyasına destek olmalarını da istedi.

Daha sonra, Genel Başkan Yardımcısı Kaya ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki teşkilat üyeleri kan bağışı yaptı.

