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  4. AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

23.03.2024 09:12
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Yerel seçimlere yaklaşılırken bazı bölgelerdeki yüksek tansiyon devam ediyor. Dün Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırılmıştı. Bir saldırı haberi de Erzurum Horasan'dan geldi. Cumhur İttifakı Adayı Recep Karataş ailesiyle birlikte seçim hazırlığındayken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. İşte detaylar...

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

TEKME TOKAT SALDIRI

Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı.

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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SÜKUNET ÇAĞRISI YAPILDI

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum.” (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Horasan ak parti
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