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AK Partili Aydemir: İstasyonlardaki kuyruk zamdan değil, araç sayısı fazla

25.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bir gazetecinin akaryakıt istasyonlarındaki araç kuyruklarıyla ilgili sorduğu soruya, "Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı." karşılığını verdi.

AK Partili Aydemir: İstasyonlardaki kuyruk zamdan değil, araç sayısı fazla

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Mecliste açıklamalarda bulundu.

AK Partili Aydemir bir gazetecinin "Akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarında oluşan araç sıralarıyla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum.

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