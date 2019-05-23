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AK Parti'li Aydın Muştu'nun şehit edilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'yu evinin önünde şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın tahliye talebi reddedildi

Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'yu şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan A.D. katıldı. N.A. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmayı kabul etmedi.

Sanıklar ve Muştu ailesinin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, maktulün ailesi, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti teşkilat üyeleri ile sanık yakınları izledi.

Duruşmada savunma yapan sanık A.D, yargılama aşamasında bir gizli tanığın aleyhinde verdiği ifadeyi kabul etmedi. Olayla ilgisinin bulunmadığını öne süren A.D, tahliyesini talep etti.

Muştu ailesinin avukatları da sanıkların atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin cezalandırılmaları ya da tutuklu bulunmalarını gerektirecek bir delilin dosyada bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun 2016 ve AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin ise 2017'de şehit edilmesi olaylarının faili 4 PKK'lı terörist, 19 Ağustos 2017'de Van'ın Başkale ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilmişti.

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