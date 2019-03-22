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Ak Parti'li Belediye Başkanı kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 00:22 | Son Güncelleme

AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, konvoy ile birlikte mitinge gittiği sırada, tali yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Ak Parti'li Belediye Başkanı kaza yaptı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir),(DHA)- AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, konvoy ile birlikte mitinge gittiği sırada, tali yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada Özçınar, hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Sabit Arlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar, seçim çalışmaları kapsamında Akpınar Mahallesi'nde düzenlenen mitinge gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, Başkan Özçınar konvoy ile birlikte ilerlediği sırada, tali yoldan çıkan 45 Z 7063 plakalı otomobil Saliha Özçınar'ın bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan Saliha Özçınar, Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Başkan Özçınar, yaklaşık yarım saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra Akpınar Mahallesi giderek mitinge katılan Özçınar'ın ayağının sarılı olduğunu gören vatandaşlar geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Ak Parti'li Belediye Başkanı kaza yaptı

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