HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Çakır'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

AK Partili Çakır'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

10.12.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, TBMM'deki el hareketiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Çakır, "Yalanla dolanla, gıybet, iftirayla bir yere varamayacağını anlasın" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

AK Partili Çakır'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün şehit haberini öğrendiği Piyade Uzman Çavuşlar İdris Aksöz, Ali Sarı, Emre Ceylan, Doğanay Çelik'e; İstanbul Beşiktaş'taki saldırının beşinci yılı olduğunu belirterek burada şehit olanlara ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Bütçe görüşmelerinin başladığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketini kınayan Çakır, "Kılıçdaroğlu artık kullandığı kelimeleri değil vücut uzuvlarını ve beden dilini de kontrol edemez hale gelmiştir." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik! Birbirlerine girdilerKemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik! Birbirlerine girdiler

"LAF OYUNLARIYLA OLAYDAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çakır, helallikten bahseden Kılıçdaroğlu'nun bir özür ve açıklamayı millette çok gördüğünü ifade ederek grup başkanvekillerinin laf oyunlarıyla olaydan sıyrılmaya çalıştığını söyledi. Milletin bunu unutmayacağını belirten Çakır, terörle mücadelede gösterdiği başarı ortada olan İçişleri Bakanına hakaret ederek neyin ve kimin intikamının alınmaya çalışıldığı sorusunu yöneltti.

PKK'nın ve FETÖ'nün kininin sebebinin inlerini başlarına yıkmak olduğunu aktaran Çakır, CHP'nin kininin nedeninin ne olduğunu sordu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt: Fındığın bundan haberi var mı?Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt: Fındığın bundan haberi var mı?

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Gizlenmeye çalışılsa da CHP ve HDP'nin ittifakının herkes tarafından görüldüğünü dile getiren Çakır, milletin hesap soracağı günü beklediğini belirtti. Çakır, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yapmış olduğu hakaretler ve el hareketleriyle o koltukta oturması haramdır. Yalanla dolanla, gıybet, iftirayla bir yere varamayacağını anlasın ve istifa etsin. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin başında küfürbaz birisinin bulunmasını istemiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Ankara Valiliğinden 12 Aralık öğrenci eylemi açıklaması: Uygun görülmediAnkara Valiliğinden 12 Aralık öğrenci eylemi açıklaması: Uygun görülmedi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.