AK Partili Çakır'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün şehit haberini öğrendiği Piyade Uzman Çavuşlar İdris Aksöz, Ali Sarı, Emre Ceylan, Doğanay Çelik'e; İstanbul Beşiktaş'taki saldırının beşinci yılı olduğunu belirterek burada şehit olanlara ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Bütçe görüşmelerinin başladığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketini kınayan Çakır, "Kılıçdaroğlu artık kullandığı kelimeleri değil vücut uzuvlarını ve beden dilini de kontrol edemez hale gelmiştir." diye konuştu.

"LAF OYUNLARIYLA OLAYDAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çakır, helallikten bahseden Kılıçdaroğlu'nun bir özür ve açıklamayı millette çok gördüğünü ifade ederek grup başkanvekillerinin laf oyunlarıyla olaydan sıyrılmaya çalıştığını söyledi. Milletin bunu unutmayacağını belirten Çakır, terörle mücadelede gösterdiği başarı ortada olan İçişleri Bakanına hakaret ederek neyin ve kimin intikamının alınmaya çalışıldığı sorusunu yöneltti.

PKK'nın ve FETÖ'nün kininin sebebinin inlerini başlarına yıkmak olduğunu aktaran Çakır, CHP'nin kininin nedeninin ne olduğunu sordu.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Gizlenmeye çalışılsa da CHP ve HDP'nin ittifakının herkes tarafından görüldüğünü dile getiren Çakır, milletin hesap soracağı günü beklediğini belirtti. Çakır, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yapmış olduğu hakaretler ve el hareketleriyle o koltukta oturması haramdır. Yalanla dolanla, gıybet, iftirayla bir yere varamayacağını anlasın ve istifa etsin. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin başında küfürbaz birisinin bulunmasını istemiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

