AK Partili Dağ, Ayasofya anketinin sonuçlarını açıkladı

AK Parti Gaziemir İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle bir kahvaltı salonunda bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, salgın döneminde sağlık yatırımlarının öneminin ortaya çıktığını söyledi. 18 yıllık iktidarları döneminde Türkiye’deki 973 ilçenin tamamına ya hastane yapıldığını ya da hastaneye mutlaka ilave yapıldığını aktaran Dağ, İzmir’de de bu alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

'ERKEN SEÇİM DİYE BİR GÜNDEM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle istikrarın geldiğini ifade eden Dağ, “5 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle artık istikrar her zaman için ülkemizde devam edecek. Birileri bugünlerde bazı şeyleri gündeme getiriyor. Erken seçim ya da darbe söylentilerini gündeme getiriyorlar. Bunlar şunu çok iyi biliyorlar. Erken seçim diye bir gündem söz konusu değil, böyle bir gündem yok. Erken ve seçimi yan yana kullanmak da doğru değil. Ama bunlar şunu iyi biliyorlar. Bu pandemi sürecinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ciddi anlamda yol alacak. Ekonomik anlamda büyüme içerisinde olacak. Çin’de ve diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı doğrudan yatırım yapan birçok firma ülkemizi tercih eder noktada. Ama muhalefet yine burada ne yazık ki yanlış bir propaganda izleyerek bu vatana yanlış yapıyor. Çünkü darbe söylentisinin ve erken seçim söylentisinin olduğu bir ülkeye doğrudan yatırım gelme noktasında sıkıntı ortaya çıkabilir. Bizde bunun için net bir şekilde diyoruz ki bu ülke istikrarını, güvenin sağlamamış, yöneticileri milletiyle samimi bir ilişki kurmuş ve bu şekilde yol alan bir ülkedir. Onun için bu tarzdaki tartışmaların beyhude tartışma olduğu ve bu tartışmaların bu ülkenin geleceğine, istikrarına, güvenine hiçbir faydası yoktur. Esas gündemimizi bundan sonra inşa edeceğiz” dedi.