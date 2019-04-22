AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e: Germeye değil hizmet etmeye çalışmalısınız

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili İzmir'deki protestodan fotoğrafları 'Faillerin ivedilikle cezalandırılmasını bekliyoruz' notuyla sosyal medyadan paylaşınca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yanıt verdi. Soyer'in Twitter paylaşımını alıntılayan Dağ, 'İzmir halkını olumsuz söylemlerle germeye değil İzmir'e hizmet etmeye çalışmalısınız' diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırı, parti örgütlerince 81 ilde eş zamanlı protesto edilirken, İzmir'deki Konak Meydanı'nda da kınama açıklaması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, kentteki protestodan fotoğrafları 'Bugün İzmir şiddete karşı tek yürek oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu şiddet eylemi, Türkiye siyasetinde aylardır sürdürülen iftira ve linç söylemlerinin kaçınılmaz ve utanç verici bir sonucudur. Faillerin ivedilikle cezalandırılmasını bekliyoruz' notuyla paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da Soyer'in paylaşımını alıntılayarak, 'Bu söylem birlik ve beraberliği sağlama söylemi değildir. Elim bir hadiseden siyasi rant devşirme uğraşıdır. Bu hareketlerinizle bu şehre yazık etmeyin. İzmir halkını olumsuz söylemlerle germeye değil İzmir’e hizmet etmeye çalışmalısınız' diye yazdı.

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