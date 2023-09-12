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AK Partili Hamza Dağ'dan '12 Eylül' mesajı: 'Tanımadık, tanımayacağız'

12.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Dağ mesajında, "Sandıktan başka iktidar yolu, milletten başka söz sahibi tanımadık, tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ'dan '12 Eylül' mesajı: 'Tanımadık, tanımayacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"43 yıl önce bugün milli irade düşmanları Türkiye’yi 12 Eylül karanlığına sürükleyerek demokrasimizde onulmaz yaralar açtılar.

İzleriyle ülkemizin ve insanımızın onlarca yılını heba eden bu utanç verici hadiseyi ve müsebbiplerini lanetliyorum.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; millete rağmen yol yürümeye kalkışan zavallılarla, sandığın hükümete tek başına meşruiyet kazandırmayacağını ifade eden habis zihniyetlilerle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Sandıktan başka iktidar yolu, milletten başka söz sahibi tanımadık, tanımayacağız!"

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Hamza Dağ 12 eylül

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