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AK Parti'li Hamza Dağ, Öykü Arin'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

AK Parti'li Hamza Dağ, Öykü Arin'i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ilik nakliyle hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı ve ailesiyle buluştu.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kazanan ve iyileşme sürecine giren Öykü Arin'i Antalya'da ziyaret ettiğini belirtti.

"Öykü Arin ile oyun da oynadık. O doktor oldu ben hasta. Rabbim şifa dolu bir ömür nasip etsin." diyen Dağ, Öykü Arin ile oynadığı anların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde maske takarak hasta rolü yapan Dağ'ı doktor gibi davranan Öykü Arin'in muayene etmesi ve bu sırada "Sizde uyumama sendromu var." demesi gülümsetti.

Önceki yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakli yapılmış ancak uyum sağlanamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan bir süre önce yarı uyumlu kök hücre nakledilmişti. Öykü Arin bu naklin ardından sağlığına kavuşmuştu.

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hamza dağ ilik nakli Kök hücre Öykü Arin

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