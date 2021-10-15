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AK Partili Hüsnüye Erdoğan'ın sözleri gündem oldu: Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

15.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili eski Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, ülkedeki zamları değerlendirdi. Erdoğan'ın "Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" ifadeleri gündem oldu.

Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken; doğal gaz, elektrik ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini savundu.

Erdoğan'ın gündem olan açıklamaları şöyle;

"Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğa lgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaire… Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye'de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğal gaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor.

"HER HAFTA HER ŞEYE ZAM GELİR Mİ?"

Her hafta her şeye zam gelir mi? Marketçilerin hepsini suçlamanın bir anlamı yok ama eğer bu noktada fırsatçılık yapanlar varsa da onları da buradan uyarmak istiyorum hem de merhamete gelmelerini istiyorum. Bunu kendimize yapmayalım. Acısını kendileri de çekecek. Zaten insanımıza bir miktar yükleyerek, çektiriyorlar. Market fiyatlarındaki yükselişin sebebi menfaatperestler. Öbür taraftan pandeminin getirdiği zorluklar, bindirmeler, fiyat artışları var. O da bir gerçek ama bir makul olan var bir de makul olmayan var. Her hafta pirincin, bulgurun fiyatı değişir mi yani? Markete giriyorum, ellerinde bazen etiketle gezdiklerini görüyorum. Bence ayıp ediyorlar. Bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Bu geminin içinde hepimiz varız. Batarsak hepimiz batacağız."

HÜSNÜYE ERDOĞAN KİMDİR?

ERDOGAN

Hüsnüye Erdoğan, 5 Mayıs 1965'te Konya'nın Sarayönü ilçesinde doğdu. Babasının adı Fikret, annesinin adı Dudu'dur.

Tıp Doktoru olan Hüsnüye Erdoğan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Konya, Giresun ve Van'da çeşitli kurumlarda 23 yıl hekimlik yaptı. Bu illerde birçok vakıf, dernek ve meslek odasının sosyal ve mesleki projelerinde yer aldı. AK Parti'den 25. ve 26. Dönem Konya Milletvekili olarak görev yapmıştır.

Temel düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Erdoğan, Prof. Dr. Ender Erdoğan ile evli ve 2 çocuk annesidir.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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