AK Parti'li Katırcıoğlu: "Kadınlarımız, ebruya benziyor"

Katırcıoğlu şöyle devam etti:

"1934 yılındaki kanunu kadınlar kullanamadı. 2001 yılına kadar ortalamasını aldığınızda bu oran yüzde 2,4. Neredeyse kadın yok gibi... Ama 2001 yılında AK Parti hükümetleri ile bu oran yüzde 4,4'e çıkıyor, sonra yüzde 9, sonra yüzde 15'e çıkıyor, bugün de yüzde 17,8.

İstikrarlı bir artış var. Kadına güven var. Kadın, sadece siyasette değil, bulunduğu her alanda, karar alma mekanizmalarında kendini kanıtlıyor. Kadına gösterilen güvenin karşılığını görüyoruz. Kanunlar, yasal düzenlemeler tek başına yeterli değil. Zihinsel dönüşüm, toplumsal kabulleniş de gerekiyor. Kadınlar, artık toplumun her yerinde... Siyasette, ekonomide, ticarette, sanatta dünyada kendini kanıtlamış isimlerimiz var. Türkiye de bu anlamda nüfusunun yarısını da ülkenin geleceğine katmış oluyor. Bu anlamda çok özel bir gün. Ebru sanatı da öyle... Her rengin, her farklılığın, her özelliğin, birbirini ötelemeden, ayrıştırmadan, yok saymadan bir araya gelerek bir tabloyu oluşturması gibi."