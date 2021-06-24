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AK Parti'li Kavuncu, Srebrenitsa katliamını bir kez daha lanetlediklerini söyledi

24.06.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Kavuncu, Srebrenitsa katliamını bir kez daha lanetlediklerini söyledi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa katliamını bir kez daha lanetliyoruz, hayatını kaybeden masum Bosnalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah bir daha hiçbir insana, topluma, millete böyle bir acıyı yaşatmasın." dedi.

Kavuncu, AK Parti'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa katliamının, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı ve 27 Haziran 2017 tarihinde Lahey Adalet Divanı'nda tescillenmiş bir soykırım olduğunu belirtti.

Srebrenitsa'nın, Avrupa'nın kanayan yarası olduğunu dile getiren Kavuncu, "Dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın insanlığa karşı işlenen suç; kimliği, coğrafyası ne olursa olsun hiçbir zulüm, soykırım asla kabul edilemez. Zira masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmek gibidir." diye konuştu.

Kavuncu, yeryüzündeki bütün katliamlara, zulümlere "dur" diyebilmenin bütün bir insanlık için ortak sorumluluk olduğunu ifade ederek, bu anlayışla dost Karadağ Parlamentosu'nun Karadağ Boşnak Partisi'nin girişimi ile bu soykırımın tanınması ve inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını 16 Haziran 2021'de oy çokluğuyla kabul ettiğini kaydetti.

Karadağ Parlamentosu'nun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Kurbanlarını Anma Günü olarak ilan ettiğini de dile getiren Kavuncu, dost ve kardeş ülke Karadağ'ın tüm insanlığın yapması gerekeni en önce yaparak tarihi bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Kavuncu, bunun örnek bir karar olduğunu belirterek, "İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa katliamını bir kez daha lanetliyoruz, hayatını kaybeden masum Bosnalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah bir daha hiçbir insana, topluma, millete böyle bir acıyı yaşatmasın." diye konuştu.

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