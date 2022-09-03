AK Partili Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 2023 seçimleri hayati bir seçim! Teşkilatlarımız farkında

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. "Erken seçim gündemde mi?" sorusuna yanıt veren AK Partili Kurtulmuş, "Seçimler vaktinde gerçekleştirilecektir." diyerek noktayı koydu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE Mİ?

Seçim inşallah vaktinde, 2023'ün Haziran ayında yapılacak. Erken seçim iddiası her seçimden önce olan şeylerdir. Seçimler vaktinde gerçekleştirilecektir.

Her gün seçim olacakmış gibi çalışan bir partiyiz. Seçim kampanyaları için hazırlığımızı yapıyoruz.

Kampanya bir günde ortaya çıkan bir şey değil. Aylarca süren bir çalışmadır.

Seçim beyannamesi olacaktır. Bunların vakti zamanı geldiğinde AK Parti siyaset gündemine taşıyacaktır.

"HAYATİ BİR SEÇİM"

Teşkilatları en yakından tanıyan siyasetçilerden biriyim. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Teşkilatlarımız 2023 seçiminin hayati bir seçim olduğunun farkında. Özeleştiriyi iyi yapan bir siyasi hareketiz. Teşkilatlarımız heyecanlı. Cumhurbaşkanımızın gittiği illerde büyük bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Halkın ilgisi ve desteği devam ediyor.

"HALKIN GÖNLÜNDEN DÜŞMEMEYİ BAŞARMAK GEREKİYOR"

Gönüllere girmeyen bir partinin 20 yıl iktidarda kalması mümkün değil. Halkın gönlünden düşmemeyi başarmak gerekiyor.

Gittiğimiz yerlerde STK'larla da bir araya geliyoruz. Eleştirilerin hepsini alıyoruz ve talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz. Halkı dinlemeyi çok iyi bilmek lazım. Samimi olmak çok önemli. Yasta sevinçte bir araya gelirseniz AK Parti gönülden düşmemeyi başaracaktır.

Siyasetçinin vazifesiyle bürokratların vazifesini karıştırmamak lazım. Cumhurbaşkanımız bu kadar koştururken, bunu sadece seçim olarak görmeyin.

Bürokratlar da buna ayak uydurmak zorundadır. Bürokrasinin labirentleri içinde kimse işleri savsaklamaya kalkmasın.



