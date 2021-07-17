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AK Partili Mahir Ünal'dan 'erken seçim' açıklaması

17.07.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin erken seçim çağrılarını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, ''Erken seçim söz konusu değil" diyerek seçimlerin zamanında yani Haziran 2023'te yapılacağını söyledi.

AK Partili Mahir Ünal'dan 'erken seçim' açıklaması

Muhalefetin seçim çağrılarına ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, erken seçimin söz konusu olmadığını ve seçimlerin zamanında Haziran 2023'te yapılacağını belirtti.

DHA'ya konuşan Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ YANLIŞ"

''Cumhurbaşkanımız her seferinde altını çizerek seçimin Haziran 2023’te zamanında yapılacağını ifade ediyor. Şimdi AK Parti’nin sahada faaliyetleri üzerinden erken seçim iddiası son derece yanlış. Çünkü; AK Parti seçimden seçime sahada olan bir siyasi hareket değil. AK Parti sürekli olarak halkla ilişki içerisinde olan, seçmeniyle ilişki içerisinde olan, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle sürekli sahada olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla AK Parti’nin saha çalışmaları üzerinden bir erken seçim beklentisi son derece yanlış.

''TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL''

AK Parti’nin 19 yıldan beri iktidarda olmasının temel sebebi, son derece dinamik canlı bir teşkilat yapısı ve saha çalışmasının olması. Muhalefetin, erken seçim söyleminin genel sebebi maalesef, Türkiye’nin her şeyden çok ihtiyaç duyduğu güven ve istikrar ortamı. Hele hele pandemiyle beraber bütün dünyada ortaya çıkan istikrar ve güven ihtiyacını erken seçim tartışmaları üzerinden adeta baltalamak. Yoksa Türkiye’de erken seçim söz konusu değil.''

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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