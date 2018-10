AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

“Adli kontrol kararlarının kaldırılması ve örgüt üyeliği suçundan 5-10 yıl hapis verilmesi.”

'İÇİMDEKİ SESE GÜVENİYORUM'

Bu satırları yazdığımda henüz mahkeme heyeti kararını açıklamamıştı. İçimdeki sese güveniyorum.

O ses biraz daha ileri giderek diyor ki:

“Bak dediğim çıkacak. Mahkeme heyeti tanıkların değişen ifadeleri vs dolayısıyla ortaya çıkan yeni duruma bakarak öngörülen cezanın en alt miktarında karar kılacak. Bu durumda Brunson içerde yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılacak.”

Daha ben bu yazıyı bitirmeden mahkeme kararı düştü medyaya. İçimdeki ses tekrar baş kaldırdı:

“Dediğim gibi çıktı. Oysa sen o twiti atarken bile temkinliydin.”

Haklıydı. Ne olur ne olmaz diye temkinli davranayım istedim. Sonuçta vekillik yapmış bir siyasetçiydim. Her lafımın altında farklı bir anlam arayan o çakalları da düşünmeliydim. İçimdeki sese güveniyordum. Ama gelebilecek eleştirileri de düşünmüyor değildim. Kendileri her gün her tahmin konusunda atıp tutan o çakallar öngörümün doğru çıkması halinde neler diyeceklerdi acaba?