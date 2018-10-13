AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'örgüt içi hiyerarşik yapıda olmamasına rağmen örgüt üyeliği' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Brunson’ın hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ev hapsi kararları da kaldırılarak tahliye edilmesini değerlendiren eski AK Parti Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, "Brunson serbest bırakılmalı' diyenlerin şimdi derdi ne?" ifadesini kullanarak, "Mahkemenin Brunson kararı üzerinden Erdoğan’ı ve yargımızı hedef tahtasına oturtanların argümanları farklı bile olsa malum odakların değirmenine su taşıdıkları aşikar" diye yazdı.

Haklıydı. Ne olur ne olmaz diye temkinli davranayım istedim. Sonuçta vekillik yapmış bir siyasetçiydim. Her lafımın altında farklı bir anlam arayan o çakalları da düşünmeliydim. İçimdeki sese güveniyordum. Ama gelebilecek eleştirileri de düşünmüyor değildim. Kendileri her gün her tahmin konusunda atıp tutan o çakallar öngörümün doğru çıkması halinde neler diyeceklerdi acaba?

“Dediğim gibi çıktı. Oysa sen o twiti atarken bile temkinliydin.”

Daha ben bu yazıyı bitirmeden mahkeme kararı düştü medyaya. İçimdeki ses tekrar baş kaldırdı:

“Bak dediğim çıkacak. Mahkeme heyeti tanıkların değişen ifadeleri vs dolayısıyla ortaya çıkan yeni duruma bakarak öngörülen cezanın en alt miktarında karar kılacak. Bu durumda Brunson içerde yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılacak.”

O ses biraz daha ileri giderek diyor ki:

'TWEET'LERİ ELİM TİTREYEREK ATTIM'

“Önceden bildiğine göre...” diye başlayan suçlamaları şahsımı aşan suçlamalara dönüşecekti. O yüzden elim titreyerek atmıştım o twiti. Mahkeme kararı öngördüğümün tersine çıksaydı bu kez aynı güruh “Attıkça atıyor!” türünden edepsiz saldırılarda bulunacaklardı.

Neyse olan oldu. Bağımsız yargı kararını verdi. Bize düşen bu karara siyasi bir gölge düşürmemektir. Brunson’un tutuklanmasında nasıl ki siyasi iradenin dahli yoksa serbest bırakılmasında da dahli yoktur. Brunson siyasi iktidarın ABD ile yaptığı pazarlık neticesinde serbest bırakılmış değildir.

'ERDOĞAN'IN YENİLGİSİ DEĞİL'

ABD yargısı ne kadar bağımsız ise bizim yargımız da o kadar bağımsızdır. Brunson’un serbest bırakılmasını “Erdoğan’ın yenilgisi” veya “Boyun eğmesi” olarak değerlendirenler hem Başkan Erdoğan’a hem de Türkiye yargısına ciddi haksızlık etmiş olurlar.

Erdoğan’ı tanıyanlar bilirler ki o asla dayatmalara gelmez. Türk yargısı da önündeki delillere bakarak karar verir. Başkan Erdoğan’ın Brunson davasına yönelik siyasi değerlendirmelerini doğru temelde anlamak lazım. Erdoğan “Ver papazı al papazı!” şeklinde kabaca özetlenen bir anlayış içinde olmamıştır. Brunson davası üzerinden Amerika’nın çifte standardına yönelik siyasi eleştiri getirmiştir.